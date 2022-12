Así nos cueste tenemos que avanzar en diálogos: gobernador del Putumayo

El Gobernador de Putumayo, Jimmy Díaz, en diálogo con Mañanas BLU se refirió al más reciente atentado de las Farc con cargas explosivas que afectó varias viviendas en Puerto Asís, Putumayo, y que iba dirigido a una base militar de la zona.

“Lastimosamente desde hace dos meses esto se está volviendo costumbre, hay mucha incertidumbre, no sobemos qué es lo que pasa, cuál es la representatividad de las mesas de diálogo, uno cosa es lo que se dice en La Habana y otra es la manera como se vienen presentando estos hechos en el Putumayo”, enfatizó (Lea también: Nuevo caso de “Ud. no sabe quién soy yo” protagonizó un funcionario de Putumayo ).

Díaz lamentó la escalada terrorista de las Farc en esta región del país y aseguró que los habitantes se encuentran con zozobra por todos estos hechos violentos que afectan la población civil.

“Hay un inconformismo total, dolor y rabia, no entendemos hasta cuándo tiene que 'llevar del bulto' la población civil que no podemos defender todavía, hay que sacar del conflicto a los niños, a los jóvenes, indígenas, campesinos… no tienen por qué estar en medio de las diferencias”, aseguró (Lea también: Un militar y un civil heridos por ataque de Farc en base militar de Puerto Asís ).

Frente a la petición de la Procuraduría al Gobierno de suspender las conversaciones en La Habana tras los frecuentes ataques de las Farc en los últimos días, el gobernador del Putumayo manifestó que “sería una situación muy triste, nosotros no podemos dejar el proceso a la deriva, así nos cueste sufrimiento y llanto tenemos que avanzar en el proceso”, aunque advirtió que el acuerdo debe llegar pronto, “con urgencia”.