Así respondió Uribe a denuncia de orquestar plan para tumbar a Petro

El expresidente Álvaro Uribe se negó a responder a las acusaciones del ex militante del M-19, Otty Patiño, de estar detrás de la destitución del alcalde Petro para impulsar una candidatura de Francisco Santos a la Alcaldía.

“No puedo incurrir en un cruce de palabras que me saque de lo que he dicho, no puedo hacer uso político de decisiones institucionales, para qué me voy a poner en esa refriega”, respondió Uribe.

Sin embargo, el ex jefe de Estado no descartó que el Centro Democrático presente un candidato en una eventual jornada de elecciones para decidir al sucesor de Petro.