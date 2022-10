Así transcurrió el primer día de dejación de armas de las Farc

Las Farc y la Misión de la ONU en Colombia comenzaron este miércoles 1 de marzo el proceso de "registro e identificación" de las armas de esa guerrilla, primer paso para la dejación de estas, que se desarrollará a lo largo de los próximos meses en medio del más completo hermetismo.



Fuentes de la ONU le dijeron a BLU Radio que los contenedores están en las siete sedes el MECANISMO de MONITOREO y serán llevados a las zonas veredales.



Según lo previsto por la ONU, el proceso comenzó con la elaboración de un detallado listado de cada uno de los cerca de 7.000 guerrilleros reunidos en 26 puntos rurales del país y de las armas que portan.



Sin escenas ni fotografías que ilustren ese momento clave en el proceso de paz, la Misión de la ONU que debe recibir las armas en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) comenzó la labor de registro de las armas, una tarea considerada "compleja" por el organismo debido a que las condiciones en esos 26 lugares no son homogéneas.



Pese a que este es solo el primer paso, el Gobierno colombiano celebró este avance del proceso de dejación de armas y desmovilización de las Farc, que se dará por cerrado el próximo 1 de junio una vez se completen los 180 días establecidos desde la ratificación del acuerdo de paz.



"Comienza el proceso de dejación de armas ante las Naciones Unidas. Hoy las FARC marchan, pero hacia la legalidad, y al tiempo estamos sentados dialogando con el ELN en una mesa de negociación", dijo el presidente Juan Manuel Santos, al inaugurar la feria turística Vitrina de Anato.



Según los nuevos planes que fueron trazados este mes, las Farc debían comenzar a entregar el 30 % de su armamento, el 1 de mayo otro 30 % y el 40 % restante el 1 de junio, pero problemas logísticos obligaron a modificar los pasos del calendario fijado sin que ello implique una ampliación del plazo de 180 días.



Las FARC anunciaron que este miércoles realizarían "según el protocolo acordado el registro de las armas en todos los campamentos" y reajustarían "el plan de destrucción de armas inestables o explosivos".



En el proceso de registro a cada arma se le pone un código para identificarla y se anota el modelo, tipo y el nombre del guerrillero que la porta.



Una vez en poder de la ONU, que ya anunció que no haría ninguna comunicación oficial, las armas serán depositadas en contenedores que estarán bajo su supervisión y control continuo para luego proceder a su destrucción.



Con los restos metálicos se elaborarán tres monumentos a la paz que se instalarán en la sede de la ONU en Nueva York, en La Habana, sede de los diálogos de paz, y en Colombia.



Esos contenedores todavía no están listos en varias de las ZVTN, algo a lo que el jefe del equipo negociador de las Farc, Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, restó importancia.



Se espera que los primeros miembros de las Farc que hagan entrega efectiva de sus armas serán los 322 guerrilleros que forman parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese el fuego, integrado también por miembros de la fuerza pública y observadores de la ONU.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también celebró el proceso que comenzó.



"Hace cinco años muchos señalaron que las FARC jamás dejarían las armas. Hoy comienzan a hacerlo con verificación de ONU y terminarán en junio", afirmó Cristo en un mensaje en Twitter.



Por su parte, la ministra de Trabajo, Clara López, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, pidió un compromiso ciudadano para garantizar la implementación completa del acuerdo de paz.



"Hoy es un día de júbilo, tenemos que resaltar el compromiso y la convicción demostrada tanto por las FARC como por el Gobierno nacional, para sacar adelante los acuerdos de paz", manifestó López.



Ante las dudas de algunos sectores sobre si las Farc van a entregar a la ONU todo su armamento, la ministra se mostró confiada en que sí lo harán.



"Desde luego que se van a dejar todas las armas, ese es el compromiso de las partes. Con este paso nacerá a la vida un nuevo partido político que el país debe saludar", dijo en referencia al movimiento que surgirá cuando las Farc pasen de la lucha armada a la política.