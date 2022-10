Así vivió un extranjero la terrible tragedia de Mocoa

William, de quien se desconoce su apellido, es extranjero norteamericano, biólogo y profesor de inglés residente en Mocoa y quien vivió en carne propia la angustia de esta tragedia.



“Había mucha gente en la calle gritando “avalancha”, ellos corrían con bebés y todo”, señaló el hombre al contar cómo fue lo sucedido.



Aseguró que su casa está bien, y “por fortuna” solo se vio afectado por la falta de luz y agua, por lo que dice no saber qué hacer con respecto a su estadía en Mocoa.



“No hay luz, no hay agua, se hace un poco inseguro en la noche vivir aquí”, sostuvo el hombre, quien se mostró bastante afectado por la tragedia que enluta a Mocoa y al país.



Publicidad