Ataque de las Farc a Inzá es una acción totalmente demencial: Rodolfo Palomino

personas muertas y 42 heridas, “esto si no es una acción totalmente desesperada si es completamente demencial”.

El general aseguró que aunque hace once años no se presentaban ataques en este municipio, “nosotros estamos en alerta permanente para tratar de evitar estos ataques, aunque quisiéramos predecirlos muchas veces no es posible”.

Palomino reveló que este atentado que enluta al país se le atribuye al Frente sexto de las Farc y por él son buscados específicamente alias ‘Chiquito’ y alias ‘Machoman’, por quienes las autoridades están ofreciendo una millonaria recompensa.

“Estamos concentrados en detectar, evitar y neutralizar este tipo de ataques”, puntualizó.

El Ataque

Hay dolor en Inzá, cauca donde nueve personas murieron tras un ataque con explosivos perpetrado por las Farc. Los guerrilleros lanzaron cinco cilindros bomba desde una camioneta contra la estación de la Policía del municipio donde los uniformados dormían. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien llegó hasta esta población, rechazó la acción terrorista que se produjo en horas de la madrugada en el tradicional día de mercado.

En el ataque murieron según las autoridades cinco militares, un policía y dos civiles. El alcalde de Inzá, Cauca, Mauricio Castillo, catalogó el ataque como injusto.