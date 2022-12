¡Atención! Si es muy sensible le recomendamos no ver el nuevo video de Rihanna

Gran conmoción ha causado en redes sociales 'Bitch Better Have My Money', el nuevo videoclip de Rihanna por su alto contenido sexual (Lea también: No condenaron a Mockus por mostrar nalga, menos a mí: concejal de polémico video ).

"Este video contiene desnudos, violencia, y lenguaje violento", inicia advirtiendo la producción, que muestra a una mujer rubia, adinerada que se prepara para salir de casa, se encuentra con Rihanna en el ascensor, la secuestra y es llevada a una bodega donde varias mujeres la cuelgan por los pies, completamente desnuda, y la torturan.

Después aparece el marido de la mujer, quien resulta ser el que ha ordenado el secuestro pero se gasta el dinero en prostitutas y también lelva de las suyas.

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar y se ha convertido en Trending Topic mundial.