Atentados: Los que quedaron libres fueron detenidos por vivir con sindicado

Las autoridades señalaron que las dos personas que quedaron en libertad tras ser capturadas por los atentados en Bogotá, fueron detenidas porque vivían en la casa de uno de los sindicados (Lea también: Fiscalía está condenando a priori a capturados por atentados: defensa ).



Además, uno de ellos inicialmente había reconocido que la munición encontrada en el lugar era de él, pero que no tenía ninguna relación con las explosiones.



La captura se hizo porque fue detenido en flagrancia, sin embargo la Fiscalía no iba por ellos.



Durante la audiencia de legalización de allanamiento, la abogada Gloria Silva, quien defiende los intereses de varios de los capturados, dijo que tanto el vicefiscal Jorge Perdomo como el presidente Juan Manuel Santos "han violentado el principio de presunción y el de independencia judicial por cuanto lo que han hecho es incidir en cualquier determinación que se tome de aquí en adelante".



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un habitante de calle que fue atropellado fue auxiliado por una ambulancia tres días después del accidente.



-Contrario a lo expresado por el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien le pidió al Gobierno que decrete un cese bilateral del fuego con las Farc, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, advirtió que esa decisión deja la puerta abierta a que regrese la guerra pero más intensamente.



-Sobre las 9 de la mañana comenzará la ceremonia de transmisión de mando, donde asumirán como nuevos comandantes del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, los generales Alberto Mejía, Carlos Bueno y el almirante Leonardo Santamaría.



-Analistas económicos consideran que será difícil que se haga una nueva oferta para la compra de Pacific Rubiales, luego de que las compañías Alfa y Harbour Energy hubieran echado para atrás su adquisición tras una negociación que estaba prácticamente cerrada.



-La Policía confirmó que hay siete policías heridos por los intensos disturbios que protagonizaron supuestos hinchas del fútbol.



-La Policía Fiscal y Aduanera puso al descubierto un aberrante caso de maltrato animal en Arauca.



-Cuatro colombianos son buscados por la justicia italiana por supuestos vínculos con una red internacional de tráfico de drogas.



-Miles de jubilados y desempleados hicieron colas hoy desde primeras horas de la mañana fuera de los bancos griegos para cobrar parte de sus subsidios, después de que el Gobierno decretara anoche la segunda prórroga del corralito impuesto hace once días.



-Se conocen nuevos detalles de la decisión de la FIFA que decidió expulsar de por vida al ex dirigente de esa organización Chuck Blazer.



-Colombia se mantiene cuarto en el ranking mundial de la FIFA que ahora lidera Argentina que quedó subcampeona de la Copa América.



-Este jueves habrá una nueva jornada de protestas en Buenaventura, por supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional.



-Desde hoy y durante tres días habrá cierres en la operación aérea desde y hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro, debido a la realización de la Feria Aeronáutica.