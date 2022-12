Atentados pudieron ser de extrema izquierda o de extrema derecha: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró en Blu Radio que hasta el momento no hay elementos de juicio suficientes para determinar quiénes son los responsables de los atentados que dejaron 10 personas heridas en Bogotá. Sin embargo, el jefe de la cartera de Gobierno dijo que incluso se puede sospechar hasta de la extrema derecha.



“No se puede precipitar alguna conclusión. Hay algunos indicios en las cámaras de seguridad. Previamente había una advertencia, pero no podemos descartar ninguna hipótesis. Bien puede ser grupos armados al margen de la ley de extrema izquierda o bien puede ser grupos armados al margen de la ley de extrema derecha”, dijo al afirmar que espera avanzar rápidamente en las investigaciones (Lea también: Ligando datos, parece obvio que Farc podría ser autor de explosiones: Pardo ).



El ministro también hizo un llamado a la institucionalidad colombiana a generar un frente común para rodear a las autoridades y dar con los responsables y sobre la arremetida de las Farc aseguró que el grupo guerrillero debe entender que la paciencia tiene un límite.



En ese sentido, Cristo dijo que hay grupos asociados con la ultraderecha que en los últimos días han amenazado a líderes políticos y que “esas son hipótesis que el Gobierno no puede descartar” (Lea también: Por poco me quitan la alegría de ver a mis hijos con este atentado: testigo ).