Atleta india, descalificada por tener testosterona muy alta podrá competir

La india Dutee Chand afirmó que está deseando reanudar su carrera deportiva después de lograr que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) retire la norma que prohibía competir a la mujeres con altos niveles de testosterona, tras la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

"Nunca perdí la esperanza. Correr es todo lo que sé y es lo que más amo", dijo a la agencia local PTI la joven atleta de 19 años, a quien se le prohibió en 2014 participar en competiciones femeninas por su altos niveles de testosterona (hiperandrogenismo), una decisión que recurrió ante el TAS.

"No puedo decir que esté realmente contenta porque he perdido un año crucial de mi carrera. En ocasiones me rompía el corazón y lloré muchas veces. Pero ahora soy libre de perseguir mi pasión por el atletismo", afirmó Chand.

El TAS suspendió ayer por un periodo máximo de dos años la regulación que impide competir a las mujeres con hiperandrogenismo, una decisión que abre la puerta a la competición a otras féminas con las mismas características.

"Hemos suspendido la Regulación de Elegibilidad de las Mujeres con hiperandrogenismo por un máximo de dos años para que la IAAF proporcione evidencias científicas sobre la relación cuantitativa entre los altos niveles de testosterona y la mejora en el rendimiento atlético", indicó el TAS en un comunicado.

La norma sobre el hiperandrogenismo será eliminada si la IAAF no presenta nuevas evidencias en ese plazo.

La tercera de siete hermanos de una familia de origen humilde, Chand se convirtió en 2012 en la primera atleta de menos de 18 años en correr 100 metros en 11,8 segundos y un año más tarde logró un bronce en 200 metros en los Juegos Asiáticos.

La atleta, que no puedo participar en los juegos de la Commonwealth (Mancomunidad británica de Naciones) y los Juegos Asiáticos por su suspensión, es la primera deportista que ha hecho frente a la regulación, establecida en 2009 tras el caso de la corredora sudafricana Caster Semenya.

EFE