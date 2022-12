Aumentarle pena es confabulación para proteger a poderosos: papá de Camilo Bula

Camilo Bula, uno de los más importantes fiscales del país y que luego pasó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, para luego ser investigado por irregularidades con bienes incautados, terminó negociando con la Fiscalía y se convirtió en testigo estrella.



Tras esa negociación con el ente acusador, Bula logró una condena de 8 años. Sin embargo, la propia DNE apeló la decisión y luego el Tribunal de Bogotá aumentó la pena del exfiscal a 18 años. (Lea también: Acusan a Camilo Bula de integrar un “cartel de depositarios” en la DNE ).



Ahora Bula le dijo al diario El Espectador que lo que hay allí es un ‘entramado’ para callarlo por ser el testigo estrella en la investigación pero que no lo van a lograr.



En ese sentido, dijo que irá a casación en Corte Suprema de Justicia donde contará todo lo que sabe y sindicará a presuntos responsables.



En entrevista con Blu Radio, el exministro de Trabajo Carlos Bula, padre del condenado exfiscal, dijo que se “la va a jugar toda”. (Lea también: Exliquidador de DNE Camilo Bula, condenado a ocho años de cárcel ).



“No me importan las consecuencias, los que están alterando la felicidad y el bienestar de una familia, esto no lo vamos a dejar impune”, comentó Carlos Bula.



Según manifestó, aumentar la pena a su hijo se trata de “una confabulación para proteger a los poderosos, los que fueron denunciados por Camilo y que no han sido imputados y un grupo de políticos parlamentarios que fueron denunciados y que durmieron el sueño de los justos”.



Aunque advirtió que no iba a revelar nombres sin tener la certeza de la implicación en el desfalco en la Dirección Nacional de Estupefacientes, confirmó que seguirá profundizando en el tema para “hacer caer” a los principales responsables. (Lea también: Camilo Bula conocerá hoy su condena por escándalo en la DNE ).



Esta fue la entrevista que Camilo Bula le concedió al diario El Espectador: