Aumento del 4% a gas en región Caribe es acuerdo de todas las partes: MinMinas

El ministro de Minas y Energía, Tomás González, celebró el acuerdo logrado entre las partes involucradas para lograr que el aumento al precio del gas en la región Caribe solo sea del 4 por ciento, y no de hasta 50 por ciento como se había pensado en un principio.



“Fue un trabajo de muchos meses, fue un acuerdo en el que todas las partes pusieron algo”, manifestó el ministro.



Además, aseguró que la fórmula concretada para decidir el precio del gas “le tiene que servir no solo a la Región Caribe sino a todo el país”.



Por su parte, Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe, se mostró a favor del acuerdo de tarifas de gas en la región Caribe.



"El acuerdo nos deja satisfechos porque al principio se había hablado casi de 50 por ciento", dijo Dávila.



Cabe recordar que el martes, el Gobierno nacional en consenso con el sector de los productores y consumidores de gas, anunció que las tarifas de natural en la región Caribe no se incrementarán por encima del 4 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2015.