Autoridades británicas creen que las tres jóvenes fugadas ya están en Siria

La policía británica cree que las tres adolescentes que se fugaron de Londres supuestamente para unirse al grupo Estado Islámico ya se encuentran en Siria, mientras que Turquía reprochó a Reino Unido que tardara en informarle del caso.



"Los inspectores de la unidad de antiterrorismo a cargo de la investigación (...) tienen motivos ahora para pensar que ya no se encuentran en Turquía y que han cruzado la frontera siria" anunció un portavoz de Scotland Yard.



Según la BBC, que cita fuentes sirias, las tres jóvenes, de edades comprendidas entre 15 y 16 años, ya pasaron a Siria hace cuatro o cinco días.



"Es lamentable que el Reino Unido haya dejado que tres jóvenes abandonen tranquilamente el aeropuerto para ir a Estambul (...) y que no nos haya dado ninguna información hasta tres días después", se quejó el lunes por la noche el viceprimer ministro turco, Bülent Arinç, en rueda de prensa.



La policía británica aseguró haber prevenido "al oficial de contacto de la embajada de Turquía en Londres el miércoles 18 de febrero", esto es, el día siguiente a que las chicas se marcharan.



Scotland Yard se limitó a indicar este martes que continúa "trabajando estrechamente con las autoridades turcas en el marco de esta investigación".



Las tres chicas, Shamima Begum, de 15 años, Kadiza Sultana, de 16, y Amira Abase, de 15, salieron de Londres el 17 de febrero camino de Estambul. Sus familias alertaron a las autoridades británicas, cuando descubrieron que se habían marchado juntas y temieron que hubieran viajado a Siria para unirse a los yihadistas.



"Continuamos buscándolas de manera activa en este momento". Aunque "es evidente que Turquía no puede ser considerada responsable" de la situación, consideró Arinç, recordando que Turquía acogió el año pasado a 36 millones de turistas.



"Desde entonces, trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades turcas, que aportan una ayuda valiosa a nuestra investigación", aseguró Scotland Yard en un comunicado.



Turquía es el principal punto de entrada a Siria de miles de yihadistas venidos del mundo entero y especialmente, desde Europa, con la intención de unirse al EI en territorio sirio.



AFP.