Autoridades territoriales deben hacer pedagogía sobre consulta: Procuraduría

A una semana de la jornada en que se llevará a cabo la consulta anticorrupción en Colombia, la Procuraduría General de la Nación reiteró que es a las autoridades electorales y territoriales a quienes les corresponde hacer la debida pedagogía y promoción en la medida de informar y difundir lo necesario sobre el mecanismo de participación.

“Les corresponde a las autoridades encargadas de realizar tanto la pedagogía, como la promoción de la participación ciudadana en el nivel nacional, departamental, municipal y distrital, garantizar a los ciudadanos la información necesaria con el fin de hacer efectivo el derecho a decidir libremente sobre las diferentes opciones que plantea la consulta popular”, se puntualizó a través una directiva del jefe del Ministerio Público.

Publicidad

Vea también: Procuraduría investigará a expresidente del Icetex por contrato para evento en 2016

Este llamado se da en los efectos netamente de pedagogía, sin instar en la libre decisión de acercarse a las urnas.

Es decir, es un llamado que hace el mismo procurador Fernando Carrillo a que se implementen acciones para conocer el mecanismo, la fecha de votación, la logística y todos los datos necesarios frente al ejercicio.

Se puntualizó también en el llamado a los funcionarios de cumplir su deber en la pedagogía al derecho de la participación y a mantener la imparcialidad en el derecho que tienen los ciudadanos de acudir a las urnas.

Publicidad

“Los servidores públicos no pertenecientes a la Rama Judicial, órganos electorales y de control, de seguridad y Fuerza Pública, que deseen hacer campaña, les está permitido debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente a la Consulta Popular Anticorrupción, las que podrán realizarse siempre y cuando no se afecte la adecuada prestación de la función pública encomendada”, señaló una directiva previa ordenada por el Ministerio Público.

Finalizó en la necesidad de que las autoridades electorales, y jurados de votación garanticen y adopten medidas para aquellas personas en condición de discapacidad.