Autorización a compañía SADI fue antes de que yo llegara: director de la AeroCivil

El director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, expuso en entrevista con BLU Radio sus argumentos luego de la denuncia según la cual habría favorecido a la compañía aérea SADI de Ibagué.



Según Bocanegra, como director de la AeroCivil nunca ha favorecido con ninguna decisión a la empresa.



“Uno de los permisos que se le dio a SADI como empresa fue en el mes de diciembre de 2015 y otro en mayo de 2016, que si bien es cierto yo no había llegado a la institución, yo ya sonaba para ser director de la Aeronáutica, yo me posicioné el 30 de junio de 2016”, manifestó.



“Pueden tener la seguridad, con absoluta transparencia, de que no he intervenido”, agregó Bocanegra.



Incluso, explicó que desde que es director de la entidad ya se presentó la negación de una autorización, aunque hizo énfasis en que “son cosas que se manejan sin intervención del director”.



