Avianca prefiere seguir perdiendo dinero a llegar a un acuerdo decente: ACDAC

El capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación de Aviadores Civiles (ACDAC), aseguró que los pilotos en paro están dispuestos a seguir negociando hasta encontrar un acuerdo con Avianca, pero lamentó que la compañía se haya parado de la mesa de negociación.



Según el capitán Hernández, es evidente la falta de interés de Avianca de lograr un acuerdo, pues las cifras demostrarían que la compañía prefiere seguir perdiendo dinero a firmar una negociación.



Vea además: Cancelan reservas en hoteles de Barranquilla por huelga de pilotos de Avianca .



“La diferencia económica entre la propuesta de Avianca y la de la asociación es de 8,7 millones de dólares y la empresa ya ha perdido unos 32 millones de dólares en esta huelga. Eso lo que indica es que el dinero lo había y que lo que hay es una negativa a negociar y prefieren seguir perdiendo dinero a llegar a un acuerdo decente”, enfatizó.



El paro de los pilotos de Avianca, que completa 13 días, sigue en pie y no se encuentra una solución a corto plazo, pues los voceros de la compañía se levantaron y no han vuelto a negociar, tal como lo recordó el capitán Hernández: “Avianca se paró de la mesa y se fue, nos dejó esperando a todos”.



Cabe recordar que el miércoles se analizará si jurídicamente se puede declarar ilegal el paro, algo que para el líder del sindicato de aviadores civiles no tiene salida, pues su tesis es sólida.



Finalmente, sobre la posibilidad de que otros gremios se sumen a la huelga y se declare un paro nacional, dijo que sí hay la posibilidad, pero nada es concreto.



“Cuando el doctor Germán Eframovich sale a insultarnos y a descalificarnos, insultó también a todos los colombianos. Se está acabando el derecho la huelga y ahí se metió con todos los trabajadores. La información que nos llega es que muchos están dispuestos a irse a un paro nacional porque el Gobierno no puede interrumpir la huelga y detener el proceso de negociación, que básicamente es lo único que nos queda a los trabajadores en Colombia”, finalizó.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.