Avianca suspende a partir de este jueves los vuelos desde y hacia Venezuela

Avianca suspende desde este jueves los vuelos desde y hacia Venezuela y no desde el 16 de agosto, como lo había informado inicialmente.



“Debido a limitaciones operativas y de seguridad registradas en las últimas horas, Avianca se ve en la obligación de suspender a partir de hoy sus operaciones a Venezuela, y NO desde el 16 de agosto como estaba previsto. Esto incluye el cierre de la venta de pasajes en las rutas que conectan a Caracas con Bogotá y Lima”, dice un comunicado de la aerolínea conocido por BLU Radio.



La compañía asegura que “adelanta todos los esfuerzos para atender de la mejor forma posible a los viajeros con reserva en los vuelos programados para esta semana a dicho país”.



“Los mismos están siendo reacomodados en vuelos de otras aerolíneas según disponibilidad. A los viajeros con reserva que no sean reacomodados, se les reembolsará el 100% del valor pagado por sus boletos”, puntualiza.



Este miércoles, Avianca había informado que esa decisión la tomaba luego de una reunión técnica entre autoridades aeronáuticas en Bogotá.



