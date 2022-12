Avión solar se desvía y aterrizará en Japón debido al mal tiempo

El avión Solar Impulse 2, que el domingo empezó su viaje hacia el Pacífico, tendrá que aterrizar en Nagoya, en Japón, debido al mal tiempo previsto en su camino hacia Hawái, anunciaron este lunes los organizadores. (Lea también: Avión que no usa combustible inició viaje alrededor del mundo )



"Las condiciones meteorológicas se deterioraron. ¡Hemos decidido llevar a cabo un aterrizaje intermedio en Nagoya!", anunciaron en Twitter los organizadores de la expedición.



BREAKING NEWS: Weather window toward Hawaii has deteriorated. We decided to make an intermediate landing in Nagoya! pic.twitter.com/crziXXRX10



BREAKING NEWS: Weather window toward Hawaii has deteriorated. We decided to make an intermediate landing in Nagoya! pic.twitter.com/crziXXRX10 — SOLAR IMPULSE (@solarimpulse) June 1, 2015



El aparato con paneles solares, pilotado por el suizo André Borschberg, se vio obligado el lunes a interrumpir su viaje hacia el Pacífico y tuvo que realizar un vuelo de espera encima del mar de Japón. (Lea también: Avión solar es una protesta por el cambio climático: físico Danilo González )



El aterrizaje fue confirmado por Bertrand Piccard, el segundo piloto del avión que se alterna con Borschberg. "Vamos a esperar una mejora de las condiciones para seguir el viaje", declaró Piccard.





Publicidad



Solar Impulse 2 despegó el domingo a las 02H40 (18H40 GMT del sábado) de Nankin (este de China) para cubrir la etapa más peligrosa de su vuelta al mundo, en la que el suizo debía pilotar en solitario seis días con sus seis noches.



El Solar Impulse 2 partió el 9 de marzo de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y hasta ahora hecho escala en Omán, India, Birmania y China.



El periplo debería durar en principio cinco meses, con 25 días de vuelo efectivo, antes de regresar a Abu Dabi.



AFP.