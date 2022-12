Bachelet vs. Matthei: el domingo es el día de elegir nueva presidenta en Chile

mítines en los que ambas candidatas contrapusieron el modelo de país que ofrecen a los ciudadanos que el próximo domingo acudan a votar.

Publicidad

Por primera vez en la historia, dos mujeres se disputan la presidencia de Chile y lo hacen en unos comicios con voto voluntario que pueden registrar una elevada abstención, a tenor de lo ocurrido en la primera vuelta, el pasado 17 de noviembre, cuando la expresidenta aventajó en 22 puntos a la representante del oficialismo.

Haciendo alusión a los episodios de las últimas semanas de campaña, en el mitin de esta noche Michelle Bachelet responsabilizó a Sebastián Piñera de dejar amarradas iniciativas que van más allá de su mandato presidencial, "acciones que no ayudan a construir una buena política", dijo.

Publicidad

Mientras que, por su parte, Evelyn Matthei acusaba a la oposición, agrupada en la coalición Nueva Mayoría que respalda a Bachleet, de querer echar abajo la actual Constitución "para partir de cero".

Publicidad

La exdirectora de ONU Mujeres inició su alocución en el Estadio Nacional de la capital chilena rindiendo un homenaje al desaparecido líder sudafricano Nelson Mandela y al sacerdote chileno Alfonso Baeza, un firme defensor de los trabajadores y los derechos humanos durante la dictadura que falleció el pasado viernes.

Arropada por miles de simpatizantes, dirigentes de la Concertación, el exmandatario Ricardo Lagos y su madre, Angela Jeria, Bachelet repasó "los tres grandes momentos" de su campaña.

Publicidad

Esos fueron la victoria en las elecciones primarias de la oposición, la mayoría obtenida por su coalición en las elecciones parlamentarias y el hecho de haber ganado en primera vuelta.

Publicidad

La candidata opositora enumeró, entre otras, sus propuestas en materia de educación, salud y pensiones, al tiempo que insistía en la promesa de gobernar "desterrando todo tipo de discriminación".

"Estamos ante un nuevo Chile en el que los ciudadanos están empujado las grandes tareas. Podemos hacer de Chile un país desarrollado de verdad y eso se juega en las elecciones del domingo", enfatizó.

Publicidad

Asimismo, criticó la actitud de algunos ministros y representantes de la Alianza, la coalición oficialista, porque en su opinión se han dedicado a atacar su candidatura.

Publicidad

"Nosotros elegimos no descalificar al otro, no caer en la pelea chica ni en las denuncias falsas", subrayó Bachelet para añadir a continuación que "acciones como ésas no ayudan a construir una buena política".

En tanto Evelyn Matthei, que cerró la campaña en la ciudad sureña de Temuco horas antes que Bachelet, destacó que hoy Chile es, con mucho, uno de los mejores países de Latinoamérica y que por eso no entiende que haya "gente que quiere cambiarlo con una nueva Constitución", en alusión a la oposición.

Publicidad

La exministra del Trabajo del gobierno de Piñera puso como ejemplo de su afirmación la llegada de inmigrantes del Perú, Colombia, Paraguay, Ecuador y tantos otros países.

Publicidad

"Yo no sé en que minuto se le ocurrió (a la oposición) que había que echar abajo esta casa, partir de cero, echar abajo la Constitución. ¡Qué sentido tiene, cuando hemos construido un país del que nos sentimos tan orgullosos!", se preguntó.

Y en alusión a la exlíder estudiantil Camila Vallejo, militante del Partido Comunista y quien apoya a Bachelet, Matthei dijo que una diputada electa quería una nueva Constitución para que Chile se pareciera a Venezuela, "donde cada día es más difícil encontrar alimento".

Publicidad

"Les recuerda algo esto, ¿no es cierto?, preguntó a sus adherentes la candidata oficialista, en alusión al gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende (1970-1973) que en su último año sufrió la falta de alimentos y productos básicos.

Publicidad

"Son dos visiones totalmente distintas. Ellos quieren derribar esta casa que hemos construido entre todos durante los últimos treinta años y nosotros queremos hacerla más segura y ampliarla, para que quepan todos", agregó.

Matthei, que estuvo acompañada de sus principales colaboradores y por la primera dama, Cecilia Morel, dijo que su cierre de campaña lo hizo en la ciudad de Temuco, 673 kilómetros al sur de Santiago, para apoyar a las regiones y acercarse a los pueblos originarios, con los que espera tener una buena relación si es elegida presidenta

Matthei concluyó su discurso advirtiendo: "No vamos a aceptar que vengan a hacer en Chile experimentos que no han resultado en otros países".

Publicidad

Analistas han advertido de que la participación en la segunda vuelta puede ser incluso inferior a la registrada en la primera, ya que por la amplia ventaja lograda por Bachelet, muchos la dan de antemano como ganadora.

Publicidad

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, llamó a los ciudadanos a que vayan a votar este domingo "para que sean parte de la democracia".

Con EFE