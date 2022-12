"Bale está listo para empezar": Ancelotti

la delantera y el medio centro", y destacó que ve a Gareth Bale listo para ser titular y compatible en el mismo once con Ángel Di María.

"Bale está listo para empezar a jugar. Creo que puede empezar el partido, es un partido importante", reconoció el entrenador italiano en una entrevista concedida a Gol Televisión. "Di María está haciendo un trabajo fantástico porque tiene habilidad, carácter, dinamismo. En estos momentos es un jugador muy importante para nosotros".

Por esa razón, Ancelotti argumentó que gana peso para alinear en Barcelona a Bale y Di María juntos desde el inicio. "Creo que podrían jugar juntos. Mi idea es que los jugadores que están en buena forma necesitan jugar juntos".

El Real Madrid llega al clásico según su entrenador con "ilusión, buena motivación y tranquilidad", un partido que asoma "en el punto justo" para Ancelotti que destaca el crecimiento en la última semana como bloque de su equipo.

"Hemos intentado jugar más rápido, presionar más arriba. Todos los jugadores han trabajado juntos para una recuperación rápida y lo hemos hecho bien. En estos momentos el equilibrio defensivo es muy importante. El problema del equipo fue que nos hicieron muchos goles en el inicio de temporada y necesitamos más solidez defensiva", analizó.

Para Ancelotti la irregularidad de los primeros partidos de la temporada del Real Madrid "no es un problema de calidad" sino de "sacrificio". Las dudas que admite que tiene, son "por la condición física", ya que lamentó que su equipo ha tenido menos descanso que el Barcelona al jugar un día después en Liga de Campeones.

"Hay que ver si los jugadores que han jugado miércoles noche tienen una recuperación total. Esto es bueno para el partido y también para evitar lesiones. Tener a toda la plantilla en buena forma es bueno. Por eso creo que la rotación es un componente importante en estos momentos", afirmó.

Al Barcelona le dedicó elogios. "Juega un fútbol muy bueno, con mucha calidad, con una filosofía muy clara. Con Martino no ha cambiado el Barcelona de los últimos años. Un equipo muy peligroso porque tiene una posesión de balón fantástica. No he visto novedad".

Y dejó un análisis de sus delanteros, mostrando plena confianza en el francés Karim Benzema. "Morata tiene mucho entusiasmo e ilusión. Empieza a jugar en un equipo fantástico y como todos los jóvenes tiene una ilusión increíble. Benzema es diferente. Su momento no es óptimo pero tiene motivación para hacerlo mejor y por esto tiene mi confianza. No importa que un delantero marque todos los partidos".

Y justificó la falta de gol de Benzema con la presencia de Cristiano Ronaldo. "Cuando tú tienes a Cristiano no necesitas que todos tus delanteros marquen, necesitas un trabajo porque hay uno que es fácil que marque".

EFE