Benítez explicó por qué no alineó a James en el último partido del Real Madrid

en el banquillo en El Molinón, y explicó que fue por una cuestión física.

Publicidad

"Los que tienen mucha experiencia en fútbol saben que después de un Mundial o Copa América los jugadores tienen unos días de vacaciones que son buenos para ellos. James se incorpora más tarde, dentro de los plazos habituales y está hablado que iba a llegar con menos preparación que sus compañeros", explicó.

"Desde ahí es una decisión técnica. Es un gran jugador, importante para nosotros, lo mismo que Isco y el resto. Generar un debate cuando uno llega más tarde y va por detrás en preparación, el que lo quiere generar que lo haga pero cada decisión técnica no puede ser que el entrenador se lleve mal con uno u otro", añadió.

Publicidad

El técnico madridista elogió la forma en la que James aceptó su suplencia y lo puso como ejemplo. "Si tengo una tanda de penaltis y pregunto quién quiere lanzar, quiero que hagan lo que ha hecho James".

Publicidad

"En este momento si él no jugó es por una diferencia respecto a sus compañeros que se puede compensar con su calidad. No hay debate, es una decisión técnica y no personal", sentenció.

EFE