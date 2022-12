Benzema no tiene “nada que ver” con el 'caso Valbuena', según su abogado

El internacional francés Karim Benzema no tiene "nada que ver" con el 'caso Valbuena', el presunto chantaje con un vídeo sexual al jugador del Lyon Mathieu Valbuena, por el que fue detenido este miércoles, afirmó a la AFP su abogado Sylvain Cormier.



Benzema, delantero del Real Madrid, está en detención preventiva en la policía judicial de Versalles "con el objetivo de cerrar lo antes posible la polémica nacida en este caso en la que no tiene nada que ver", declaró Cormier. (Lea también: Djibril Cissé, detenido por un caso de chantaje sexual a Mathieu Valbuena )



"Tras la salida de su nombre en la prensa, Benzema informó inmediatamente al juez de instrucción de que estaba a disposición de los investigadores. Por lo que naturalmente ha acudido a la convocatoria de estos últimos", añadió el letrado.



"Está aquí para responder naturalmente a sus preguntas", subrayó Cormier a la prensa delante de la policía de Versalles, rechazando precisar "lo que ha ocurrido y qué ocurrirá".



"Karim Benzema no tiene absolutamente nada que reprocharse. Está contento, incluso satisfecho, de poder cerrar esta penosa polémica", añadió Cormier.



En el centro del caso, un vídeo sexual en el que aparece Valbuena y que fue utilizado para extorsionar al jugador del Olympique de Lyon.



Según una fuente cercana a la investigación, Benzema citó la existencia del vídeo al hablar con Valbuena a principios de octubre con ocasión de una convocatoria de la selección francesa en el centro de entrenamiento de Clairefontaine, antes de los partidos amistosos frente a Armenia y Dinamarca.



Los tres presuntos extorsionadores habrían contactado con alguien cercano a Benzema con el objetivo de utilizarlo en su intento de chantaje.



Los investigadores decidieron detener a Benzema para tratar de determinar si la conversación en Clairefontaine con Valbuena fue "solamente un consejo de amigo para salir lo más rápido posible del caso o para añadir presión y forzarlo a pagar", señaló una fuente próxima a la investigación.

AFP.