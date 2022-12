Benzema pidió a Valbuena negociar con los chantajistas

Karim Benzema intentó convencer a su compañero de la selección francesa Mathieu Valbuena para que negociara con los chantajistas que decían tener un vídeo sexual suyo, según una supuesta conversación telefónica del delantero del Real Madrid desvelada hoy por la emisora de radio "Europe 1".



En esa grabación de unos 20 minutos, realizada el pasado 6 de octubre por los investigadores del caso, Benzema habla con un amigo de la infancia -también imputado por este asunto- y le explica que Valbuena no se los toma en serio y que al comienzo piensa que todo es una "broma".



"Hace falta que veas al tipo. Va a venir, va a hablar contigo. Pero te doy mi palabra de que no hay otra copia" del vídeo sexual, dice supuestamente Benzema a su amigo, según la emisora. (Lea aquí: Benzema reconoció estar involucrado en chantaje a Valbuena )



De acuerdo con este relato, Valbuena comienza a entrar "en pánico" en el transcurso de la conversación, después de que Benzema le asegure que "se ve todo" en el vídeo, incluidos sus tatuajes, por los que el jugador del Olympique de Lyon le había preguntado.



"Le dije: 'De todas formas, haz lo que quieras. Si no quieres, haz tu vida, pero yo ya te he avisado'", continúa la grabación.



Al final de la charla, que se mantiene entre risas y camaradería, Benzema asegura que su papel "se detiene ahí" una vez alertado Valbuena, y le dice a éste que si quiere "arreglar sus historias" se ponga en contacto con su amigo y le dé su número de teléfono.



El futbolista del Madrid está imputado desde el pasado jueves por "complicidad de chantaje" y "participación en asociación de malhechores para cometer un delito penado con al menos 5 años de prisión".



Cuatro personas más están imputadas en el caso, los tres presuntos chantajistas, desde el 17 de octubre pasado, y el amigo de Benzema, que lo fue pocas horas después del futbolista del Madrid.



La jueza de instrucción impuso al madridista como medida cautelar entrar en contacto con los otros imputados y con la víctima. EFE