Bergoglio me dijo que si no se casaba conmigo se hacía cura: Amalia Damonte

La supuesta novia de Jorge Mario Bergoglio aseguró que la prensa se encargó de darle ese título luego que ella contara que el papa Francisco, cuando tenía 10 años, le escribió una carta que decía que le compraría una casa con un techo rojo cuando se casaran. "Si no me caso con vos, me hago cura", le escribió en la misma dedicatorio Bergoglio a Damonte.

“Me llama la atención que un recuerdo de la infancia se halla malinterpretado por la prensa, yo solo fui vecina de Jorge Mario. ¿Qué noviazgo iba a tener a los 10 años? La prensa ha enfocado mal, yo solo estaba contando una historia”, manifestó la mujer de 76 años quien es viuda y tiene 3 hijos.

Damonte mencionó que tras recibir la carta de Jorge Mario, su madre la reprendió y rompió el escrito, pidiéndole que no permitiera que él se le siguiera acercando.

Por último, Amalia recordó cómo fue la infancia del Sumo Pontífice asegurando que él solía jugar con los chicos del barrio, a pesar de ser un poco tímido.