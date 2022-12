‘Birdman’ triunfó en los premios Óscar como mejor película

"Birdman", una comedia negra que reflexiona sobre los problemas de ego y autoestima, dirigida y coescrita por el mexicano Alejandro González Iñárritu, triunfó el domingo con cuatro premios en la 87 edición de los Óscar, entre ellos los de mejor película y dirección.



"Quiero dedicar este premio a mis compatriotas mexicanos, los que viven en México", dijo el director de 51 años al recoger la estatuilla más codiciada del teatro Dolby de Hollywood.



El premio a mejor actor se lo llevó Eddie Redmayne por su papel de Stephen Hawking. Con su triunfo en los Óscar, el británico ha coronado un año inolvidable haciéndose con cuanto premio se ponía por delante gracias a su encarnación del astrofísico en "La Teoría del todo".



"No creo que sea capaz de expresar cómo me siento ahora mismo. Soy consciente de la suerte que tengo. Este premio pertenece a una familia excepcional, Stephen, Jane, Jonathan... yo seré su custodio", dijo al recibir su premio.



Redmayne, de 33 años, ha pasado de ser relativamente desconocido en el panorama internacional a alzarse con el Globo de Oro, el BAFTA británico y ahora el premio más importante del cine mundial.



Esta es la lista completa de ganadores:



Mejor película: "Birdman".



Mejor director: Alejandro González Iñárritu, por "Birdman".



Mejor actor: Eddie Redmayne por "The Theory of Everything".



Mejor actriz: Julianne Moore, por "Still Alice".



Mejor actor secundario: J.K. Simmons, por "Whiplash".



Mejor actriz secundaria: Patricia Arquette, por "Boyhood".



Mejor guión original: Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris Jr. y Armando Bo, por "Birdman".



Mejor guión adaptado: Graham Moore, por "The Imitation Game".



Mejor fotografía: Emmanuel Lubezki, por "Birdman".



Mejor montaje: Tom Cross, por "Whiplash".



Mejor película de habla no inglesa: "Ida", de Pawel Pawlikowski (Polonia).



Mejor película de animación: "Big Hero 6", de Don Hall, Chris Williams y Roy Conli.



Mejor banda sonora: Alexandre Desplat, por "The Grand Budapest Hotel".



Mejor canción: "Glory", de "Selma".



Mejor diseño de producción: Adam Stockhausen y Anna Pinnock, por "The Grand Budapest Hotel".



Mejor documental: "CitizenFour", de Laura Poitras, Mathilde Bonnefoy y Dirk Wilutzky.



Mejor mezcla de sonido: Craig Mann, Ben Wilkins y Thomas Curley, por "Whiplash".



Mejor edición de sonido: Alan Robert Murray y Bub Asman, por "American Sniper".



Mejores efectos visuales: Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter y Scott Fisher, por "Interstellar".



Mejor vestuario: Milena Canonero, por "The Grand Budapest Hotel".



Mejor maquillaje y peluquería: Frances Hannon y Mark Coulier, por "The Grand Budapest Hotel".



Mejor cortometraje (acción real): "The Phone Call".



Mejor cortometraje documental: "Crisis Hotline: Veterans Press 1", de Ellen Goosenberg Kent y Dana Perry.



Mejor cortometraje de animación: "Feast".



EFE