Blatter y Platini amenazados por la Comisión de Ética de la FIFA

El futuro de Blatter, presidente dimisionario de la FIFA, y el de Platini, hasta ahora gran favorito a sucederle, podría estar en manos de la Comisión de Ética de la FIFA, que podría investigar el pago de 2 millones de francos suizos entre estos dos hombres, señalados el viernes por la justicia suiza.



Preguntado por la AFP, el portavoz de esta comisión, Andreas Bantel, rechazó este domingo "comentar" estas noticias anunciadas por muchos medios el sábado noche, entre ellos la BBC británica: "No haremos ningún comentario, lo que significa que ni negamos ni confirmamos" esta afirmación.



Bantel repitió que "si hay sospecha inicial, la cámara de investigación de la Comisión de Ética lanzaría un procedimiento formal", y que "estas reglas se aplican a todas las personas del mundo del fútbol, sean cuales sean sus nombres y funciones". Esto ya lo pronunció palabra por palabra en el semanario dominical suizo Schweiz am Sonntag.



Esta "sospecha" se podría basar en este "pago desleal" de Sepp Blatter a Michel Platini, señalado el viernes por el fiscal suizo, una transferencia ejecutada en febrero de 2011, "supuestamente por trabajos efectuados entre enero de 199 y junio de 2002".



Y, si la cámara de investigación de la Comisión de Ética está ocupándose de esta cuestión, ¿podría forzar a la vez a Blatter y a Platini? Porque la justicia suiza no los coloca, por ahora, al mismo nivel en sus investigaciones.



El presidente de la FIFA fue interrogado por los investigadores por "sospechas de gestión desleal" y de "abuso de confianza". Se basan en dos asuntos: esta transferencia de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros) a Platini, y un "contrato desfavorable a la FIFA" firmado en 2005 con Jack Warner, el presidente de la Unión Caribeña de Fútbol, sobre los derechos de retransmisión locales de los Mundiales de 2010 y 2014. Por su parte, el presidente de la UEFA, Platini, solo fue interrogado en calidad de testigo.



Una certeza: esta misma Comisión de Ética no se entretuvo en mayo, y apenas dejó pasar 24 horas para suspender a todos los altos cargos FIFA arrestados el 27 en Zúrich a petición de la justicia estadounidense, en medio de sospechas de corrupción.



Dicha suspensión empujaría a Blatter hacia la salida de la FIFA. Dimisionario desde el 2 de junio, cuatro días después de ser reelegido para su quinto mandato, el suizo pensaba poder gestionar los asuntos cotidianos de la institución hasta febrero, mes en el que se elegiría a su sucesor. Pero se puede ver obligado a echarse a un lado.



Como vicepresidente primero de la FIFA, sería Issa Hayatou quien tomara las riendas de la institución. "Por ahora, no ha habido una preparación mental para Issa Hayatou, pero en el momento oportuno, estará preparado, eso es cierto", declaró este domingo a la AFP alguien próximo al camerunés de 69 años, patrón del fútbol africano desde 1998.



Pero tampoco está libre de críticas, en diciembre de 2011, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional (COI), del que forma parte, dictó una sanción contra él por su implicación en el caso de sobornos de ISL, colaborador comercial de la FIFA en los 90.



El camerunés había reconocido haber percibido personalmente 100.000 francos franceses (15.244 euros) en líquido de ISL para, según él, financiar las celebraciones del 40º aniversario de la CAF en 1995. Un conflicto de intereses, según estimó la Comisión de Ética del COI.



Hayatou no sería un buen candidato "porque es miembro del sistema Blatter", según Mark Pieth, profesor de derecho penal y ex presidente de la Comisión Independiente para una Gobernanza de la FIFA entre 2011 y 2013.



Este experto defendió este domingo en medios suizos el nombramiento de un presidente interino por un periodo de dos años para facilitar la salida de la crisis de la FIFA y la puesta en marcha de las reformas anunciadas.



Pieth propuso como candidato a Theo Zwanziger, expresidente de la Federación Alemana y que actualmente tiene 70 años.



Por parte de Michel Platini, una suspensión significaría sin duda el fin de sus esperanzas para ser el presidente de la FIFA. El viernes, un exmiembro de la FIFA preguntado por la AFP afirmó que "Blatter hoy terminó" y que el presidente de la UEFA "tendrá dificultades para salir airoso de esto". Según este alto cargo de la FIFA; la Comisión de Ética podría declararle "inelegible" para la elección del sucesor de Blatter, el 26 de febrero en Zúrich.



Una sanción por parte de la Comisión no sería inevitable, según esta misma fuente consultada de nuevo este domingo por la AFP: incluso si se abre una investigación, una suspensión "no es automática, ni para Blatter ni para Platini".



En todo caso para Blatter no sería una salida obligatoria: "no es cuestión de una retirada prematura... el presidente sigue siendo presidente", afirmó en el Schweiz am Sonntag su exconsejero de Relaciones Públicas Klaus Stoehlker, según el cual todas las acusaciones contra su exjefe son "infundadas".



En caso de suspensión de Michel Platini, Blatter podría verse obligado "a seguir en su puesto más allá del 26 de febrero, para que la FIFA pueda seguir funcionando", añadió Stoehlker.



La amenaza de una sanción no parece asustar al entorno de Michel Platini. Según su entorno, preguntado este domingo por la AFP, él (Platini) "está tranquilo, sereno, no hizo nada reprochable y está disponible para hablar delante de la Comisión de Ética si esta lo desea".



AFP