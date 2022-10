BLU Radio hace presencia en la finca invadida por militares venezolanos

Un periodista de BLU Radio llegó a la finca invadida por militares venezolanos en la vereda Los Pájaros de Arauca, y pudo constatar que en este momento hay presencia del Ejército colombiano que ha creado un cordón de seguridad para impedir que los presuntos invasores avancen más sobre territorio colombiano.



Las tropas colombianas no han hecho contacto con los militares venezolanos, pues se está a la espera de una comisión de alto Gobierno delegada para atender la situación.



En el sector hay romería de los habitantes, quienes aseguran que ese terreno es colombiano y que los venezolanos dañaron cultivos a la hora de instalar su campamento.



“Me causa sorpresa, llevan 3 días, no se han movido de allí, nunca había pasado esto, han dañado cultivos", dijo uno de los habitantes de la zona a BLU Radio, dijo uno de los campesinos residentes en Los Pájaros.



“Están reclamando un terreno, reclamando una tierra que es colombiana”, aseguró otro entrevistado.



