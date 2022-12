"Bodegas" de tuiteros plantean discusión jurídica y cultural: Catalina Botero

La publicación de la Liga contra el Silencio sobre un supuesto grupo en Twitter que tenía como objetivo posicionar contenidos en redes sociales en contra de medios, periodistas y opositores fue abordado por parte de invitados en Mañanas BLU 10:30 cuando Colombia está al aire.

En los micrófonos de BLU Radio hablaron el periodista y columnista Daniel Coronell, la comunicadora Catherine Juvinao, la decana de Derecho de UniAndes Catalina Botero y Andrés Felipe Arcos.

Publicidad

Vea también: ¿Existe una 'bodega uribista'? Reviva el debate en Mañanas BLU

“La investigación es valiosa. Los temas tratados son del mayor interés público”, declaró el columnista Daniel Coronell.

“Cuando un grupo de personas se cita para difundir calumnia frente a otros porque representan posiciones que no les convence, que no les convienen, o que son adversas a sus gustos políticos, no puede ser un proceder aceptable que se unan y empiecen concertadamente a hacer operaciones de carácter ‘assassination’ contra estas personas”, agregó el columnista y director de la cadena Univisión.

La decana de la facultad de Derecho de UniAndes, Catalina Botero, aseguró que el caso obliga a reflexiones no solo en el ámbito jurídico, sino también en lo cultural.

Publicidad

“Aquí hay una discusión cultural. En eso estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que reflexionar sobre la manera como ejercemos nuestra libertad de expresión en internet”, dijo Botero.

Botero también se refirió al rasero de los funcionarios públicos en redes sociales.

Publicidad

“Los funcionarios públicos tienen unos deberes especiales, de mayor tolerancia, de contención y de transparencia que no tenemos los otros”,

La comunicadora Catherine Juvinao dijo por su parte que la crítica es a funcionarios que habrían abusado de su posición de poder.

“La crítica realmente es a funcionarios que abusando de su posición de poder y de su lugar en el Estado intentan desbalancear el debate democrático”, declaró Juvinao.

“Además de que desbalancean el debate democrático con reglas que claramente no son democrática, les imputan conductas delictivas a quienes los critican”, complementó la periodista.

Publicidad

Andrés Felipe Arcos, cuestionado por sus contenidos en la red social Twitter, habló sobre el tema y se defendió en medio de señalamientos de Catherine Juvinao y Daniel Coronell.

“Nosotros no organizamos ataques. Nos enseñaron temas sobre cómo verificar información antes de publicarla, cómo verificar imágenes. Nos enseñaron sobre horas específicas para publicar”, declaró el tuitero.

Publicidad

Conozca más: Conozca más: ¿Qué diablos hacen los influencers? La respuesta está en un libro

“Cuando alguien comenzaba un cruce de trinos en Twitter, como fue el caso de la doctora Catherine [Juvinao], nos pedían ayuda, que por favor ayudáramos a defenderse”, agregó.

"A mí nunca me han dado órdenes y jamás las aceptaría", complementó Arcos.

Escuche las diferentes posiciones frente a este caso en Mañanas BLU 10:30:

Publicidad

Publicidad