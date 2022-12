Brasil entregaría a Colombia el expediente de Odebrecht

Este martes, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez le solicitó de manera formal 78 declaraciones de los directivos de Odebrecht en Brasil, quienes habrían relatado como la constructora pagó US $4.6 millones en coimas a funcionarios públicos a cambio de contratos de infraestructura en Colombia.



"Para obtener informaciones de las delaciones que se hicieron en el caso Odebrecht, pero que mantendrá el carácter de reservado. Es decir, la reserva no se levantará. Estamos solicitando formalmente que al amparo de la reserva se entregue esta información", explicó el fiscal general.



Estas pruebas no van a ser públicas, pero si van a ser de conocimiento del ente acusador para avanzar en las investigaciones que están abiertas por este proceso.