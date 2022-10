Bumangueses protestan por alzas inesperadas en los recibos de la energía

Los últimos recibos de la energía que llegaron a las casas de centenares de bumangueses generó el rechazo y la protesta ciudadana porque se evidenció un aumento en el cobro que, según algunas personas, no es coherente y no tiene justificación.

En ese sentido, los habitantes del barrio Provenza de Bucaramanga salieron a pedir explicaciones a la Electrificadora de Santander por el aumento inusitado en el pago de la energía eléctrica, máxime cuando, argumentan que el consumo se ha mantenido igual desde meses anteriores.

“Lo que nos pasó por la mente, con todo el respeto, es que el Gobierno ya nos está cobrando todo lo que le van a dar a muchas personas, nosotros creemos en el presidente, pero dónde está la verdad, o sea nos va sacar la plata del bolsillo de nosotros”, dijo la Mariela Castro, habitante del edificio Coomultrasan de Provenza, ubicado en el sur de Bucaramanga, donde hubo recibos con el doble y hasta el triple del cobro.

“El anterior mes nos llegó en 44.000 pesos y ahora llegó en 77.000 pesos, eso en el recibo de la luz y el otro es el del gas, yo no cocino porque mi esposo es transportador pero el recibo me llegó por más de 20.000 pesos y no estamos consumiendo todo eso, ¿Dónde está la ayuda del Gobierno?”, dijo Doris Cristancho, habitante de la zona.

De igual forma, Eduardo Alexander Mesa, uno de los afectados, hizo un llamado para hacer “un reclamo respetuoso dentro de la ley, en el cual se pueda elevar quejas que vienen en el recibo cuando el cobro no es entendible”.

“Llevamos un promedio de gasto de 12 o 13 meses en los cuales venimos pagando la misma cantidad y el mismo consumo, entonces, cómo de un momento para otro el consumo se sube y el valor del kilovatio también se sube, lo que hace que el valor total del pago se dispare sin una explicación concreta”, añadió Mesa.

Por su parte la Electrificadora de Santander a través de un comunicado a la opinión pública explicó el aumento de los recibos de la siguiente forma:

ESSA precisa los siguientes conceptos, de modo que se tenga claridad frente a dudas generadas por el costo del servicio de energía de algunos de nuestros usuarios

En las tarifas publicadas el 17 de febrero se presentó un incremento (reflejado en las facturas entregadas a finales de febrero y marzo) debido a dos factores:

El país atravesó entre noviembre y febrero un verano intenso que disminuyó la capacidad generadora de las hidroeléctricas y requirió mayor generación de energía a través de termoeléctricas para cubrir la demanda nacional. La energía de termoeléctricas es más costosa puesto que utiliza combustibles como gas natural o diésel.

La entrada en vigencia de la nueva regulación de Distribución CREG 015 de 2018 que aplica a nivel nacional y permitirá mejorar la calidad del servicio y aumentar la cobertura.

