Buscamos aclarar el delito de secuestro simple; no se afectan penas: Gaula

El coronel Fabio López, director del Gaula de la Policía Nacional, explicó en Mañanas BLU su propuesta de cambiar el nombre al delito de secuestro simple por restricción ilegítima a la libertad de locomoción.



"Estamos proponiendo esto porque el secuestro simple dentro de la norma penal colombiana no tiene un fin ni un propósito claro", dijo.



En ese sentido, aseguró el oficial que lo que busca es buscar aclarar el propósito del delito, pero fue enfático en señalar que no se afectarán las penas.



"El secuestro simple es ambiguo porque no tiene los determinantes, como sí los tiene el secuestro extorsivo", explicó.



Además, dijo que su propuesta es que si no se define bien, entonces se cambie el nombre para tener una alineación a otros delitos a nivel internacional.