“Buscamos los votos de Petro para hacer elegir al jefe de Lara”: César Gaviria

El expresidente César Gaviria afirmó que el representante Rodrigo Lara, presidente de Cambio Radical, no tiene razón en acusar al candidato Rafael Pardo de tener el apoyo del alcalde Gustavo Petro con fines electorales.

Publicidad



“Nosotros no le aceptamos esa condición de alta moralidad al doctor Lara con amigos como los que él tiene, olvida que su jefe, Germán Vargas, es vicepresidente, entre otros, por los votos del señor Petro”, dijo Gaviria.

Gaviria le recordó además que en las pasadas elecciones presidenciales, Petro apoyó la reelección del presidente Juan Manuel Santos y fue el mismo Vargas Lleras quien se benefició con ese respaldo.

Publicidad

“Buscamos los votos de Petro para hacer elegir al jefe de Lara, el jefe natural de Cambio Radical, German Vargas Lleras, y hasta el momento no lo he visto negando esos votos, no le aceptamos que nos divida en Bogotá entre oro puro y escoria, porque un poco de vitaminas para la memoria le vendrían bien”, concluyó el expresidente.