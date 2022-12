Buscamos un pronunciamiento de Naciones Unidas: abogado de Andrés Felipe Arias

Francisco Bernate, abogado del exministro Andrés Felipe Arias, prófugo de la justicia colombiana, explicó en entrevista con Blu Radio que lo que buscan es que las Naciones Unidas hagan un pronunciamiento oficial sobre el caso.



“Lo que se pretende es un pronunciamiento de Naciones Unidas sobre el caso de Andrés Felipe Arias”, explicó el jurista.



Además, aclaró que el proceso ya no está en manos de la Corte Suprema de Justicia sino de un juez de ejecución de penas.



“Nadie está cuestionando lo que pasó en la Corte”, finalizó.



El magistrado José Luis Barceló, en Blu Radio negó que la Corte Suprema de Justicia haya ratificado la solicitud de circular roja contra el exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el caso Agro Ingreso Seguro.



Barceló indicó que no se trata de algo nuevo, sino que es la misma solicitud que hizo el 17 de septiembre de 2014 y, agregó que el tribunal ya perdió competencia en el caso.



“La Corte hizo la solicitud, lo que no sabemos es los trámites a esa orden de captura. Todo está en manos de la Interpol, por lo tanto la Corte Suprema de Justicia desconoce cuál ha sido el trámite de esa solicitud”, dijo.