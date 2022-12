Buscar la verdad de las Farc es poner a las víctimas en el centro de la paz: ONU

Como un paso enorme hacia la construcción de una sociedad reconciliada calificó Naciones Unidas la histórica audiencia de las últimas horas, en la que varios exjefes de la antigua guerrilla de las Farc comparecieron ante la justicia transicional por investigaciones sobre más de 8.000 casos de secuestro, registrados entre los años 1993 y 2012.

En diálogo con Blu Radio, el coordinador Residente de la ONU, Martín Santiago, afirmó que la jornada del viernes exalta el valor que tiene las víctimas como eje principal del proceso y de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc.

“Es un hito histórico en cuanto a la integralidad del sistema y a la búsqueda de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”, señaló el funcionario de la Misión Internacional, al indicar que el objetivo de la justicia restaurativa no es la venganza sino la reparación y el perdón.

Sobre la ausencia de ex cabecillas como Iván Márquez y alias el Paisa, quienes se han distanciado por desconfianza en el futuro del proceso, Martín Santiago señaló que, aunque Naciones Unidas no ha tenido contacto directo con ellos recientemente, apelaron a los instrumentos jurídicos disponibles mediante la representación de abogados, por lo cual no es motivo de preocupación.

En cuanto a las crisis advertidas por la Farc en virtud de la captura de Jesús Santrich, quien atendió la diligencia de la JEP por videoconferencia, el coordinador residente de la ONU dijo a Blu Radio que ve con esperanza el porvenir de la implementación y la construcción colectiva de la paz.

Según él, a pesar de situaciones como esa, hechos como la actuación de la Justicia Especial para investigar los secuestros cometidos por la guerrilla son síntoma de tranquilidad y buen pie en un proceso que según él requerirá paciencia, tiempo y compromiso de todos.