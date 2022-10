C. Suprema pide certificar calidad de aforados de cuatro senadores en caso Odebrecht

La Corte Suprema de Justicia envió a las Secretarías Generales de Cámara y Senado documentos mediante los cuales solicita se certifique la calidad de aforados de varios parlamentarios.

De momento, se conoce que ha sido solicitada información que acredite el tiempo de servicio de los senadores Arleth Casado (Partido Liberal), Musa Besaile (Partido de La U), Roberto Gerléin (Partido Conservador) e Iván Duque (Centro Democrático).

Estos nombres habrían sido mencionados en un anónimo que llegó a la Corte Suprema de Justicia y cuya veracidad deberá ser confirmada por esta entidad.

El senador Roberto Gerléin del Partido Conservador, mencionado en este caso, se pronunció y explicó que ya le notificaron que la Corte ha consolidado un expediente con razón de un anónimo.

“Ni siquiera me citaron, me notificaron que habían acumulado un proyecto o un expediente que cursaba en la corte con otro expediente que cursa también con razón de un anónimo. De manera que yo entiendo que, yo estoy vinculado, primero por razones de sangre, que es un sistema que yo no conocía en Colombia, y segundo, por razones de un anónimo, que también es otro mecanismo medio extraño para convocar a un senador”, explicó.

El parlamentario negó cualquier relación o lobby, de alguna clase, con la firma de Odebrecht y se declaró dispuesto a comparecer ante la Sala Penal del Alto Tribunal.

Esta notificación es un paso previo para una posible indagación preliminar que aún no ha sido confirmada.