Cafeteros lideran jornada de protesta del sector agrario contra Gobierno Santos

Varios sectores agrarios de Colombia harán una protesta contra el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos porque consideran que los tiene abandonados y no ha cumplido compromisos que permitieron levantar huelgas pasadas.



El líder del movimiento Dignidad Cafetera, Óscar Gutiérrez Reyes, dijo a Efe por teléfono que en la jornada participarán productores de café, arroz, leche y papa que, según dicen, han sido afectados por las políticas gubernamentales. (Lea también: Paperos piden al Gobierno acelerar cumplimento de compromisos acordados )



La protestas se harán en Armenia, la capital del departamento del Quindío, que forma parte de la región del Eje Cafetero; en Tunja, capital del central departamento de Boyacá y en el municipio de Bosconia, en el Cesar (norte).



"Cada sector protesta según su afectación y la protesta incluye varias formas" dijo Gutiérrez, quien explicó que en Bosconia habrá una caravana de vehículos; en Armenia una marcha y en Tunja una concentración en la plaza principal de esa ciudad. (Lea también: Santos pide a sus ministros acelerar los planes de Gobierno )



Por su lado, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia, señaló la víspera que respeta el derecho que otorga la Ley para estas manifestaciones.



Sin embargo, llamó a que se hagan de manera pacífica sin acudir a bloqueos que ocasionen problemas a los demás ciudadanos y pidió respeto para los campesinos que no comparten esta convocatoria. (Lea también: Soy el candidato que más experiencia tiene en temas agrarios: Peñalosa )



El ministro dijo, además, que la única explicación para que algunos sectores no reconozcan el trabajo del Ministerio de Agricultura para resolver las dificultades de los productores y cumplir con los acuerdos pactados "es que estas pocas personas que promueven estas marchas, están en otro paseo, siguiendo otros intereses a los del campo".



Los cafeteros reclaman al Gobierno por los altos costos de los fertilizantes, piden subsidios para el grano y mejor trato de la banca, así como un fondo que permita estabilizar los precios, entre otros.



Gutiérrez recordó que unas 600.000 familias del país devengan su sustento diario de la caficultura y que en la actualidad "es un sector, como otros, abandonado por el Gobierno".



Los lecheros protestan, según el dirigente, por la masiva importación del producto, sobre todo luego de la firma de varios tratados de libre comercio.



Por su parte, los cultivadores de papa reclaman por los altos costos de los insumos, el bajo precio que les pagan por el producto, el escaso margen de ganancia y la sobreoferta.



Según el gremio, hay abundante producción porque los cultivos de maíz, trigo y cebada, que serían una herramienta para diversificar, no han tenido continuidad y porque se siguen importando en grandes cantidades esos productos en detrimento de su sector.



Por su lado, los arroceros y los paneleros dicen estar asfixiados por las importaciones.



Según Gutiérrez "el Gobierno actual quiere acabar con el agro. Sus políticas no ayudan al campesinado y en general al agro, el sector más golpeado por la falta de iniciativas que lo ayuden".



El Gobierno de Santos ha enfrentado varias huelgas cafeteras y de otros sectores, pero el más difícil fue uno que paralizó el país entre agosto y septiembre de 2013.



EFE