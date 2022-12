Cambio Radical no apoyará la reforma política ni ley de tierras

"Por decisión de bancada, Cambio Radical no apoya ni un solo artículo de la reforma política ni ley de tierras. Eso dos temas no va a haber apoyo por parte de cambio radical, y no porque estemos en contra del Gobierno sino porque nos parece que no es el momento adecuado ni para lo uno ni para lo otro", explicó Vélez.



El director de Cambio Radical señaló que en el caso de la reforma política la principal oposición es que el país está a ocho meses de elecciones parlamentarias y considera que el tiempo juega en contra para hacer este tipo de modificaciones a las reglas de juego.



"La reforma dice que habrá que hacer unas consultas internas en los partidos para definir quién va de primero, quinto o sexto; entenderán que estamos a ocho meses de elecciones. ¿Cómo va a ser objetiva una consulta interna? Entonces nos parece que no tienen ningún sentido lo de las listas cerradas para poderlos hacer", dijo.



Adicionalmente, el directivo afirmó que "algunos artículos no tienen ningún sentido en un momento en el que ya inició el calendario electoral".



Sobre la ley de tierras, que desarrolla lo acordado en el punto uno de la agenda de conversaciones, el exsuperintendente de Notariado y Registro precisó que con el decreto ley que expidió el presidente más lo que la Corte Constitucional definió en materia de Zidres "queda incluido todo lo que se necesitaba urgentemente para solucionar el problema de tierras".



Cambio Radical abrió este martes en Edu página web las inscripciones para obtener avales para elecciones de Congreso y espera conseguir 20 curúles en Senado y 35 en Cámara.