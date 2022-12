¿Cambio Radical ’parte cobijas’ con el presidente Santos?

Jorge Enrique Vélez, director del partido Cambio Radical, habló en Mañanas BLU sobre el voto de la colectividad frente a los temas relacionados con el fast track.



El director del partido aseguró que se van a revisar cada una de las normas relacionadas con el fast track y se votará “lo que le convenga al país, pero lo que sea de carácter individual y que afecte la propiedad privada y la seguridad jurídica del país no vamos a votar absolutamente nada”.



Fue tajante al afirmar que la colectividad no votará la reforma política porque no se vería bien que “se cambien las reglas de juego a un año de elecciones. No tiene ningún sentido”, dijo.



Aseveró que “en el tema de reforma política Cambio Radical no acepta ningún acuerdo”.



Explicó que hay temas que no votarán en bloque porque hay temas que se deben analizar uno a uno “para ver si se afecta la seguridad jurídica”.



Agregó que no consideran que sean “un palo en la rueda” pues la colectividad únicamente “está expresando lo que piensa”.



Explicó que los miembros del partido se reunirán para “analizar el tema” y ver punto a punto el por qué esa es la directriz de la dirección.



A propósito de los anuncios de Jorge Enrique Vélez, el senador Roy Barreras calificó la actitud del director de Cambio Radical como “patética pues asegura que él es el jefe del partido y eso no se lo cree nadie y todos saben que eso es cierto”.



Dijo que Vélez está hablando “demasiado, él no es jefe de nada, es subalterno de Juan Manuel Santos y todos saben que la cabeza ahí es Germán Vargas Lleras”.



Afirmó que lo único que se está haciendo es preguntarle al Congreso si se quiere votar en bloque “es una decisión que se va a tomar en el legislativo con la decisión que abrió la Corte”.



Agregó que las propuestas buenas “serán acogidas, pero aquellas que solamente quieren afectar la paz vamos a votarlas en bloque y las vamos a negar”.

