Cambio Radical pedirá a Vargas Lleras levantar mesa con ELN, si es presidente

El presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, afirmó este martes que, de llegar a la Casa de Nariño en 2018, la colectividad pedirá a Germán Vargas Lleras que levante la mesa de conversaciones con la guerrilla del ELN, con el fin de no mantener el diálogo de forma indefinida, mientras ese grupo subversivo sigue cometiendo ataques en contra de la Fuerza Pública y la infraestructura petrolera del país.



"Que aprovechen al máximo este año y medio que les queda para trabajar en esa mesa, que negocien porque a partir del 7 de agosto (2018) Cambio Radical le propondrá a Germán Vargas Lleras, como presidente, que no tengamos más mesa de negociación", precisó Vélez.



"Creo que el presidente Santos les ha dado una gran oportunidad. Creo que todo el proceso de La Habana tiene que tenerse en cuenta en esa negociación, el país no vería bien que pretendan que vamos a tener una negociación de 5 años", dijo.



El exsuperintendente de Notariado y Registro indicó que, si bien se respetarán los acuerdos, este será uno de los temas que le propondrán a Germán Vargas, cuando él decida ser candidato presidencial.



"Esto no es de avances sino de cierres. Es bueno que también le hagan un reconocimiento al presidente Santos y cierren en esa mesa definitivamente. Respetaremos acuerdos, pero no vamos a continuar con mesas eternas; el país está cansado de eso y quiere resultados", concluyó.



Esta declaración se produce luego de que la reciente encuesta de la firma Invamer mostrara que, en distintos escenarios, Vargas Lleras lidera la intención de voto del país, a un año del proceso electoral en el que los colombianos elegirán al sucesor de Juan Manuel Santos.