Campesinos retienen a 15 policías antinarcóticos en Caquetá

Un grupo de campesinos retuvo a 15 policías antinarcóticos en zona rural de La Montañita, Caquetá.



Los policías, según testimonios de la comunidad, permanecen rodeados por los campesinos, que piden sustitución integral de los cultivos ilícitos.



“Los campesinos piden que cese el atropello de las autoridades militares y de policía, quienes en los últimos meses, con la presencia de funcionarios del gobierno nacional, han realizado incursiones por la fuerza a los territorios, en los cuales se espera con disposición el desarrollo del Plan Nacional de Sustitución Integral de cultivos de uso ilícito. Además, piden la presencia de organismos defensores de derechos humanos”, dice un comunicado de la Red de Comunicadores del Sur.



Según el secretario de Gobierno de Caquetá, una misión humanitaria está lista para ingresar a las zonas veredales para atender a mujeres embarazadas y dolencias de salud.



-El mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas confirmó que hasta esta hora se han movilizado el 95 por ciento de los guerrilleros de las Farc a las zonas de concentración.



-El gobernador de Antioquia expresó su preocupación por el control de cerca del 90 % de los 945 guerrilleros de las Farc que se concentrarán en su departamento, porque según él la mayoría no cuenta con documentación y otros tienen hasta 10 cédulas.



-Hay polémica en las calles por la resolución del Ministerio de Transporte que le empezará a exigir SOAT y revisión técnica a las bicicletas eléctricas y además les prohíbe que utilicen las ciclorrutas. La Secretaría de Movilidad de Cali ha inmovilizado tres bicitaxis con motor y anunció que fortalecerá los controles.



-Contrario a lo que ocurre en Cali, en Bogotá la Policía dice que tiene un plazo de seis meses para empezar a sancionar a quienes no cumplan con esta normal. También hablaron los usuarios de bicicletas eléctricas.



-En Santa Marta un hombre le prendió fuego a una buseta de servicio público porque el conductor de la misma no se dejó atracar. La buseta quedó totalmente incinerada.



-En el centro de reclusión de menores del Valle de Lili fue recluido alias Frijolito, el menor de 17 años que fue capturado por las autoridades por su presunta responsabilidad en al menos 30 homicidios en la capital del Valle.



-Fue capturado un hombre que fue sorprendido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá transportando 10 kilos de cocaína, los cuales pretendía llevar a Guatemala. Lo curioso es que la maleta y las partes del cuerpo donde tenía adherida la droga estaban totalmente impregnadas de grasa.



-Este viernes serán entregadas ayudas a las 190 familias afectadas por el fuerte vendabal en Armenia que dejó 200 viviendas sin techo y 3 personas lesionadas.



-Esta madrugada un bus del SITP atropelló a un transeúnte que iba con su perro y luego se estrelló contra una vivienda. El hombre resultó gravemente herido y el animalito murió. Los hechos ocurrieron en el barrio Providencia Alta, del sur de Bogotá, y todo parece indicar que fue consecuencia del exceso de velocidad.



-Una persona murió y tres más resultaron heridas, entre ellos dos policías luego de una riña entre vecinos al norte de Bucaramanga. Los policías fueron atacados por la comunidad cuando llegaron a atender el caso.



-Un joven de 19 años murió en el municipio de Malambo, Atlántico cuando un sicario disparó indiscriminadamente contra un grupo de personas que estaban reunidas en una esquina. Otro joven resultó herido y está siendo atendido en una clínica de Barranquilla.



-El presidente francés, François Hollande, felicitó por su rápida acción a los militares franceses que sufrieron una agresión junto al museo del Louvre de París por un hombre con un machete.



-Un hombre mató a su hija de un año tras arrojarse con ella en brazos desde una ventana de un hospital en Madrid. El hecho sucedió luego de que el padre mantuviera una discusión con su pareja y prometiera una venganza.



-El presidente Donald Trump emitirá una orden ejecutiva para reducir la mayoría de regulaciones impuestas al sector financiero después de la crisis económica del 2008.



-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró como subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia a Gina Haspel, una agente involucrada en torturas a detenidos cuando dirigía una cárcel clandestina en Tailandia.



-Irán empezó a tomar medidas recíprocas, luego de que Estados Unidos anunciara restricciones para el ingreso de iraníes a su país. Anunció que impedirá el ingreso de atletas norteamericanos a la Copa Mundial de Lucha Libre que se realizará en Teherán a mediados de marzo.

-En Venezuela la Iglesia católica calificó de “alarmante” que aún no se haya anunciado el calendario electoral para el año 2017. Insisten en que es preocupante el silencio del Consejo Nacional Electoral.