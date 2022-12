Candidatos por circunscripciones para la paz denuncian amenazas de paramilitares

Mauricio Herrera Valle, uno de los precandidatos con asiento en Ituango, Antioquia, por las circunscripciones especiales para la paz, aseguró en BLU Radio que los paramilitares tienen amenazados a los líderes del Bajo Cauca para que no se desarrollen reuniones con los habitantes.





“Yo soy precandidato al Congreso por las circunscripciones para la paz. Ya estamos visitando los territorios. Sin embargo, los líderes de las víctimas me dijeron que la campaña iba a ser difícil porque están haciendo presión miembros de las Autodefensas”, sostuvo.





Dice que no se pueden entrar a algunos territorios por cuenta de las presiones.





“Uno de los líderes le dijo que iba a ser muy difícil porque allá ya saben por quién se va a votar. Cuando citamos a reuniones no se pueden hacer por la presión de los grupos armados. Es un constreñimiento constante”, explicó.



