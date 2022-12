Capítulo de Breaking Bad, el mejor de las series en TV y uno de los más baratos

Movie Data Base, que recopila listas, estudios y cifras del cine y la televisión.

No obstante, calidad no significa cantidad, por lo que la serie no invirtió más de 15 mil dólares en el rodaje del capítulo. De hecho, el piloto de la serie Terra Nova, que ya fue cancelada, es el más caro en la historia, con más de 20 millones de dólares en inversión.

18 millones de dólares costó un capítulo de la serie Boardwalk Empire, que se emite por HBO. El tercero en la lista es el piloto de la serie Lost, que duró 6 temporadas, y costó 14 millones de dólares.

Cerrando la lista están los primeros episodios de las series Roma y Fringe, que ya culminaron, y costaron 10 millones de dólares cada uno.