Capturan a dos hombres señalados de abusar a un adulto mayor cuando caminaba borracho en Huila

Un aberrante caso de abuso sexual se conoció en zona rural de Neiva, la víctima es un adulto mayor de 76 años residente en el corregimiento de Guacirco que se encontraba en estado de embriaguez.

Según se conoció por parte de las autoridades, este abuso se registró cuando la víctima se dirigía a su lugar de residencia y fue interceptado por estas personas que, al parecer, usaron sustancias narcóticas cuando caminaba por un callejón oscuro.

Posteriormente lo dejaron en estado de indefensión, lo llevaron hasta su lugar de residencia y luego lo accedieron violentamente.

“Estas dos personas habrían accedido carnalmente al adulto mayor de 76 años, utilizando la violencia y poniéndolo en incapacidad de resistir”, indico el coronel Diego Fernando Vásquez Argüello, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Por este hecho fueron capturadas dos personas identificadas como Alejandro Comba Guzmán, de 44 años, y Arley Charry Rivera, de 20 años, los dos residentes en este corregimiento.

“Gracias a la denuncia de la víctima y de las personas residentes en el sector y en coordinación con la Fiscalía, se logró adelantar diferentes actividades de Policía Judicial como entrevistas a testigos, inspección al lugar de los hechos, valoración médico legal se logró individualizar y judicializar a estas dos personas”, señaló el oficial.

Sin embargo, durante la audiencia, un juez de Control de Garantías consideró que no era procedente la medida de aseguramiento privativa de la libertad, ya que los capturados no registraban anotaciones judiciales y, según él, no representa un peligro para la sociedad.

