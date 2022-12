Cargo por confiabilidad sí funcionó; no hay cartelización: gremio de generadoras

Ángela Montoya, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía, Acolgen, dijo en Mañanas BLU que las medidas tomadas por el Gobierno por el Fenómeno de El Niño buscan evitar racionamiento y se defendió de las críticas por el llamado cargos por confiabilidad. (Lea también: Habrá aumento en precio de energía, pero este tendrá un tope: Gobierno )

“Este Fenómeno de El Niño no es un tema del sector eléctrico colombiano. Por lo tanto, las medidas que tomó el Gobierno son responsables que pretenden que en Colombia no haya un apagón”, dijo.



Sobre el cargo de confiabilidad, que ya pagaron los colombianos como un seguro para cuando se presentaran emergencias de este tipo, Montoya expresó que este fue diseñado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, pero explicó que este es el primer Fenómeno de El Niño donde las plantas térmicas a gas no tienen con que operar.



“Independiente de que algunas recibieron el cargo, el diferencial que tienen que pagar genera unas pérdidas que no pueden asumir”, manifestó.



En ese sentido manifestó que el cargo por confiabilidad sí ha servido y que prueba de ello es que el país no ha sufrido un racionamiento.



“Todas las plantas de generación están disponibles y están despachando. El seguro si funcionó y para lo cual fue diseñado el cargo sí funcionó”, agregó.



Montoya insistió en que en este momento no se le está cobrando a los colombianos algo que haya pagado, sino un diferencial que la CREG no tuvo en cuenta cuando liquidó el cargo.



“Básicamente lo que estamos haciendo es darle tranquilidad de que estamos haciendo es garantizar el servicio. Lo que se está cobrando es un diferencial y ese diferencial no va para todas las plantas de generación. Va únicamente para 4 o 5 plantas de generación térmicas a líquidos, que sus modelos financieros no les permitieron pasar el Fenómeno de El Niño”, explicó.



Finalmente, sobre las declaraciones del senador José David Name, que llamó “mafias” a las generadoras y las del alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, quien dijo que hay una “cartelización”, Montoya dijo que las empresas están ampliamente vigiladas por los organismos de control y que por lo tanto son falsas esas acusaciones.