Carlo Ancelotti, feliz con la “humildad y calidad” de James en Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, destacó la actitud de sus jugadores para afrontar un partido de Copa del Rey ante el Cornellá sentenciado en la eliminatoria tras la ida y reconoció el buen nivel en el que regresó Jesé Rodríguez tras su grave lesión.

Publicidad

"Jesé ha estado muy bien, necesita acostumbrarse a jugar pero ha jugado con buena actitud en el campo, ha marcado y ha vuelto muy bien", valoró.

"Naturalmente tenemos que pensar que es un jugador que se queda fuera casi nueve meses y lo vamos a integrar poco a poco. Jugará minutos contra el Ludogorest y después necesitamos tiempo porque salir de una lesión de este tipo no es fácil. La recuperación ha sido muy buena, ha trabajado bien. Ahora es otro jugador más", añadió.

Publicidad

El técnico madridista aseguró que puede utilizar a Jesé en las tres posiciones de ataque, pegado a las dos bandas o como un nueve "con diferentes características" al francés Karim Benzema.

Publicidad

"No creo que tenga miedo, tiene que acostumbrarse al adversario cuando le llegue el balón, son los problemas de cuando vuelves de una lesión así. Pero no creo que tenga miedo porque hace trabajo en Valdebebas de uno contra uno sin problema", explicó.

Ancelotti destacó que su equipo estuvo "serio y concentrado" para "jugar bien y con calidad en el campo" como había pedido a los jugadores que dio la titularidad. Y destacó la brillantez y humildad del colombiano James, que marcó un doblete.

Publicidad

"Para nadie es fácil llegar al Real Madrid y mostrar su calidad, estamos muy contentos de la actitud que ha tenido en este periodo. Creo que va a mejorar en este sentido pero me gusta mucho la actitud que tiene, es un chico muy humilde. Es muy importante. Tener un jugador humilde con esta calidad es una clave para nuestro equipo".

Publicidad

Isco Alarcón fue el único titular indiscutible que jugó todo el partido. No significa que Ancelotti no confíe en que no le retiren la tarjeta con la que cumple ciclo y que ha recurrido el club para que pueda jugar el sábado ante el Celta de Vigo.

"Isco estoy seguro que la van a quitar la tarjeta porque es injusta. En este momento está muy bien, no tiene problema en jugar cada tres días", dijo.

Publicidad

Y terminó elogiando el trabajo de Zinedine Zidane en el filial. "Hemos terminado el partido con seis jugadores de la cantera, es muy bueno para todos sobre todo para el club. Los entrenadores y especialmente Zizou su trabajo es muy bueno, los jugadores le escuchan y lo vamos a disfrutar otras noches. Llegan jugadores listos para jugar, poco a poco su trabajo va a ser importante". EFE