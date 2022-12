Carlos Gaviria enseñaba a respetar las ideas de los demás: José G. Hernández

El exmagistrado José Gregorio Hernández recordó en entrevista con Mañanas BLU a Carlos Gaviria como “una persona con quien mantuve varias diferencias pero siempre fueron expresadas con respeto”.



“La experiencia fue formidable, académica y personalmente fue satisfactorio trabajar con él esos 8 años juntos en la Corte Constitucional”, dijo el exmagistrado.



Explicó que muchas veces, aunque alguien pensara diferente, escuchaba con atención y si era convencido con buenos argumentos, modificaba su pensamiento.



“Era una persona cuya característica principal era el pluralismo, el respeto a las ideas de los demás y un hombre integralmente convencido de la democracia”, dijo el exmagistrado.



“Si podía surgir en Colombia un partido que proclamara el nazismo, yo era de la posición inicial de que la democracia no lo podía permitir porque era una forma de destruirla, pero Gaviria dijo que no, porque entonces no sería una auténtica democracia”, finalizó.