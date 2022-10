Carlos Restrepo, el “evento extraordinario” que volvió santa a Laura Montoya

antes de asistir a la canonización de la antioqueña en el Vaticano.

Este domingo, Restrepo estará en la canonización de la madre Laura junto al presidente Juan Manuel Santos y altos funcionarios del Estado. Será el único, eso sí, que puede dar fe de los milagros de la religiosa antioqueña.

En Mañanas BLU, Restrepo, anestesiólogo de profesión, afirma que hace ocho años sufría de una enfermedad indiferenciada del tejido colectivo y de polimiositis. “No podía ni lavarme los dientes sin que me fatigara. Trabajaba en anestesiología y sabía a qué me enfrentaba y no operarme era una bomba de tiempo”, comentó.

Cuenta que como cualquier católico se encomendó a Laura, en ese entonces beata, para aliviar su dolor. “El milagro tiene que ver con una recuperación completa, muy rápida, de una perforación de estómago en un paciente con quimioterapia sin ningún tipo de terapias y en tiempo record. Luego de dos meses y después de nueve incapacitado comencé a trabajar nuevamente”, explicó.

“Yo no soy Superman para hacer tantos eventos extraordinarios”, agregó.

“No le digo a las personas que crean, no le digo a un judío que se convierta, es respetable”, dijo Restrepo al terminar su testimonio.