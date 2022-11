Carlos Zabaleta se aprendió los estados de EE.UU. para cantar Go Pato. Escúchelo

La segunda estrofa de la canción de Pato Banton & UB 40 tiene en su segunda estrofa todos los estados de Estados Unidos.

Parte de la canción dice así:

In Arkansas - Arizona - Alabama - and Alaska Connecticut - Colorado and also California North and South Carolina and North and South Dakota Delaware - Florida - and Martin Luther's home town Georgia Hawaii - Idaho - Illinois - and Indiana Iowa - Kansas - Kentucky - Louisiana Maine - Maryland - Massachusetts - Michigan and Minnesota Mississippi - Missouri - Montana and Nebraska New Jersey- New Mexico - New York and New Hampshire Ohio - Oklahoma - Oregon and Pennsylvania Rhode Island - Texas- Tennessee and Mormon country Utah Vermont - Virginia - Washington and West Virginia

Wisconsin - Wyoming and Nevada lord all over America!

And ina Mexico and Puerto Rico everybody telling me to ... Go Pato!