Carulla responde por agresión a cliente: pedirá despido de guardia de seguridad

Según la versión que maneja la empresa, a las 3:00 a.m. del sábado dos personas que salían del almacén intentaron vomitarse y la situación no fue bien atendida por la gente de seguridad al retenerlos. Montoya aseguró que la agresión es “motivo de tristeza” y no está establecido dentro de los protocolos de seguridad.

“El vigilante se equivocó no tenía autorización para no dejarlos salir, no obró correctamente, estamos tristes por lo que se ve, la agresión física, un cliente no tiene que verse sometido a ese tipo de arbitrariedades”, comentó el portavoz.

Montoya aseveró que ya se comunicó con Sergio a quien ofreció excusas públicamente, le declaró que “siente pena e indignación” y anunció que será drástico con el celador y pedirá a la compañía de seguridad su despido.

Este viernes la tendencia en las redes sociales pudo ser sin más competencia el fallecimiento del líder sudafricano Nelson Mandela, pero fue interrumpido por la publicación de un vídeo en el que un cliente de Carulla y un vigilante del establecimiento se tranzan en una fuerte discusión.

Los hechos se presentaron en la madrugada del 30 de noviembre cuando al comediante Checho Leguizamón, en compañía de una mujer en estado de embriaguez, se les impidió la salida hasta tanto no limpiaran el lugar que ella había ensuciado con su vómito.

En principio, los guardas del lugar trataron de dialogar con la pareja hasta que fueron agredidos y estos respondieron, al punto que Leguizamón resultó herido.

