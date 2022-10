Caso Odebrecht, el tufillo que emana el Consejo Nacional Electoral

Desde hace más de 20 años, en los tiempos del Proceso 8.000, el Consejo Nacional Electoral, CNE, no mojaba tanta prensa. Y no es para menos. Tiene la responsabilidad de definir si las principales campañas de la contienda presidencial del 2014, la del presidente Santos y Óscar Iván Zuluaga, violaron o no la ley electoral al, supuestamente, recibir dinero de Odebrecht, un conglomerado de negocios de construcción de Brasil que hoy protagoniza un escándalo de corrupción a nivel continental.

Ya se cumplen 15 días desde cuando este tribunal político (son nueve magistrados elegidos por el Congreso de la República, así lo determinó el Acto Legislativo 01 de 2003, en el artículo 14) asumió la investigación y por los titulares que ha protagonizado en dos semanas ha dejado más interrogantes que avances.

La pregunta es: ¿será capaz la clase política, representada en el CNE, de investigarse a sí misma?

Susurros indiscretos

El pasado 8 de febrero, un día después de que el fiscal Néstor Humberto Martínez lanzara la bomba de la supuesta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de reelección del presidente Santos (citando a Otto Bula) y el mismo día en el que, con maromas, dijo que no tenía pruebas de esa entrada, solo un testimonio, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, frente a casi 20 medios de comunicación, le anunció al país que semejante elefante ahora hacia entrada en la corporación que él preside.

En el manual de funciones de esa corporación, en el capítulo de Fondo Nacional de Financiación Política, dice que el CNE debe velar por el estricto cumplimiento en lo que corresponda a la financiación de partidos y campañas electorales, según lo establecido en la Ley 130 de 1994.

Es por eso que con entonado acento Vega anunció ese día que las investigaciones a las campañas Santos y Zuluaga ya tenían dolientes: la del presidente quedó en manos de la magistrada conservadora Ángela Hernández y la de Zuluaga en el despacho del también godo Carlos Camargo. Sin embargo, fue justamente la designación de magistrados investigadores lo que desató el primer encontronazo al interior de ese tribunal.

Armando Novoa, el único magistrado de izquierda en el CNE, le dijo a BLU RADIO que la elección de esos dos magistrados fue atípica, pues “lo correcto es que el presidente debe citar a sala extraordinaria para designar esas investigaciones, situación que no sucedió”. Según él, la elección de esos dos magistrados fue a dedo.

¿Bula cambió de testimonio?

Seis días después del anuncio de los magistrados investigadores, el presidente Alexander Vega citó nuevamente a rueda de prensa de última hora. Tenía un asunto muy importante que presentarle al país, dijo. Y sí, era verdad: había llegado al Consejo Nacional Electoral una carta del exsenador Otto Bula, hoy preso por el escándalo Odebrecht y testigo clave contra la campaña de Santos.

En esa carta “el señor Otto dice que se declara a disposición del Consejo Nacional Electoral para avanzar con la investigación a la campaña del presidente Santos”, dijo el magistrado Vega. Además, anunció que Bula en la misiva aseguró que no le consta que el dinero que le entregó a Andrés Giraldo (el empresario que según el fiscal Néstor Humberto Martínez, y citando a Otto Bula, habría recibido un millón de dólares de Odebrecht para la campaña de Santos Presidente) haya parado justamente a esa campaña.

Todo lo contrario a lo que dijo el fiscal general el 7 de febrero: “Otto Bula tramitó en 2014 dos giros a Colombia que fueron monetizados en su momento, por la suma de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014”.

Ese mismo día la sala plena del CNE se reunió para estudiar dos recusaciones presentadas por el Centro Democrático contra el magistrado Armando Novoa, pues fue él quien públicamente pidió a sus colegas investigar la campaña de Zuluaga. Por unanimidad el CNE aceptó las recusaciones contra Novoa y de esa manera quedó excluido de las decisiones que ese tribunal tomé frente a la campaña uribista.

“El CNE ha vulnerado los derechos de las minorías al ser excluido el único magistrado que aquí la representanta en la investigación más importante que hay en el CNE en los último 20 años”, agregó Novoa.

Además, cuestionó como –nuevamente según él- el presidente Vega le hizo conocer esa carta a la opinión pública sin ponerla a consideración de los demás magistrados en una sala extraordinaria.

¿Otto con una sola “t”?

La carta no dejaba de ser por lo menos curiosa, no solo por el cambio en el testimonio de Bula, sino también porque estaba escrita a mano, con evidentes errores gramaticales y, además, el nombre de Otto Bula estaba escrito con una sola “t” y su firma con doble “tt”. BLU RADIO entrevistó en exclusiva al magistrado Alexander Vega y esto fue lo que dijo acerca del cacareado documento. (Reviva además: Presumimos que carta que recibimos sí es de Otto Bula: presidente del CNE )

BLU RADIO: ¿quién les entregó esta carta?

Alexander Vega (A.V): “El documento lo radican en correspondencia, viene dirigido a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral y tiene la firma y la cédula del señor Otto Nicolás Bula (…)”.

BLU RADIO: ¿y ustedes cómo están seguros de que la carta sí es de Otto Bula?

A.V: “Se presume que la firma sí es de él. Además, vienen anexados otros documentos del abogado, el señor Alejandro Sánchez, y se presume que sí es de Otto Bula por la firma y la huella (…)”.

BLU RADIO: usted y yo estamos viendo en este momento el documento y acá dice Otto Bula con doble “t” y en la carta lo escribe con una sola “t”. ¿No les parece curiosos eso, no les genera desconfianza?

A.V: “No. Se parte del hecho de que trae la firma del señor Otto Bula y otros documentos originales. El que firma él (Otto Bula) es el manuscrito y aquí hay otro que tú relacionas que lo hace el abogado. En ese orden de ideas se presume que es de él, por eso se le traslada a la magistrada ponente (Ángela Hernández) para que pueda corroborar dicha información”.

BLU RADIO: ¿Pero ustedes hablaron con el abogado?

A.V: “No, no, no. No se ha hablado con él. Se recepcionó esta información el día de hoy y sobre eso se hace el carácter público”.

BLU RADIO: ¿Y no cree que primero debió preguntarle al abogado antes de dar la rueda de prensa?

A.V: “No, realmente acá lo que se debió hacer era informar y se presume que este es un documento auténtico dadas las condiciones de la firma y la huella, y los demás documentos que hay dentro del escrito”.

BLU RADIO: supongamos que no es auténtico. ¿Qué pasa después de la rueda con 15 medios de comunicación afuera?

A.V: “Se entiende que nosotros estamos es presumiendo legal el documento. Si acá él se está poniendo a disposición, en la declaración que rinda con la magistrada Ángela Hernández deberá informar obviamente que el documento los presentó él (…)”.

BLU RADIO: termino con esto y le insisto, ¿no cree que le debió preguntar al abogado antes de entregar estas declaraciones?

A.V: “No, esa es su apreciación como medio de comunicación, lo demás presumimos que esto es legal”.

Más allá del cambiante testimonio de Otto Bula, es claro que el Consejo Nacional Electoral hizo pública una carta sin cerciorarse de la autenticidad de quién supuestamente la remitió.

Sin salas plenas

El Consejo Nacional Electoral tiene como norma reunirse en sala plena todos los martes y miércoles en la mañana. BLU Radio pudo establecer que desde cuando este tribunal tomó posesión de las investigaciones solo ha habido una sala plena en la que se definió la suerte del magistrado Novoa. Es más, el miércoles 15 de febrero, un día después de la entrevista al magistrado Vega, tampoco hubo sala pues su presidente viajó a Ecuador como garante en las elecciones presidenciales que se realizaron en ese país.

Este martes, 21 de febrero, un magistrado que no quiso ser citado le dijo a BLU RADIO que todo estaba listo para realizar la sala plena y discutir, entre otros temas, los avances en las investigaciones de las campañas presidenciales, pero con quórum presente se canceló la sala.

Desde que reposan los expedientes en el CNE de las campañas Santos y Zuluaga se han debido realizar, por lo menos, seis salas plenas. Va solo una.

El artículo 8 de la Ley 1475, del 2011, dice que “los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley” y entre los que cita están: “permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes de financiación prohibidas (…) y violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales”.

Y las multas de acuerdo a la violación a la ley electoral van desde 100 salarios mínimos hasta 1.000. En pesos: 11 a 110 millones de pesos. O también ordenar la devolución de los recursos de reposición de votos, retiro de la personería jurídica del partido o que no pueda presentar candidatos en la siguiente campaña presidencial.

En aras de la transparencia, el magistrado Novoa presentó a la sala plena, el mismo día que lo excluyeron, una propuesta de veedores ciudadanos en las audiencias para que las fiscalicen, pero no fue tenida en cuenta.

Solo resta esperar que estas investigaciones no duerman el sueño de los justos, como sucede por ejemplo en la criticada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, muchos recuerdan esta frase del presidente del CNE Alexander Vega cuando anunció los nombres de los magistrados investigadores, el pasado 8 de febrero: “Demostraremos que este tribunal es independiente de los partidos políticos y sí tiene el músculo para investigar las campañas del presidente Santos y de Óscar Iván Zuluaga”.