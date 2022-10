Caso Odebrecht no recibirá beneficios con Ley de Jubileo: Roy Barreras

Los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, del Partido de La U, salieron en defensa del Proyecto de Ley que radicaron ayer ante el Congreso y con el que buscan dar beneficio de reducción de la sexta parte de la pena a condenados por delitos graves antes del seis de septiembre próximo, con motivo de la visita del papa Francisco a Colombia.



Tras conocerse el oficio enviado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, donde advierte que el proyecto de Ley de Jubileo, de autoría del Partido de La U, abriría la puerta a que involucrados en el caso Odebrecht queden en libertad, los responsables del proyecto afirmaron que el Jefe del ente acusador no ha entendido de qué se trata realmente la iniciativa.



"Por supuesto que no estará incluido ninguno de esos delitos que ofenden lo más profundo de la sociedad colombiana: ni la corrupción administrativa, ni los delitos sexuales. El escándalo de Odebrecht es un escándalo gigantesco que por supuesto no puede recibir esos beneficios", afirmó el senador Roy Barreras.



Por su parte, el también senador Armando Benedetti indicó que "los dos proyectos que se radicaron ayer (el Ministerio de Justicia y el de iniciativa parlamentaria) se complementan, se van a acumular en la Comisión Primera. Por ejemplo, el que presentó el ministro de Justicia tiene el delito contra la administración pública y el de nosotros no, en cambio el de nosotros tiene el narcotráfico y el de ellos no".



"Entonces yo le recomendaría al señor fiscal que en vez de estar leyendo las notas de sus abogados, prenda el radio, prenda la televisión, y encontrará que no hace falta esa bendita falla", concluyó.



Barreras también dijo que estarán atentos a escuchar en el Congreso, durante el trámite legislativo de la iniciativa, las inquietudes del fiscal.